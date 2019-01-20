20 وظيفة شاغرة للسعوديين لدى الأهلي إسناد في 6 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الأهلي إسناد- المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي- التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشرف أول مبيعات التمويل العقاري”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وتبوك، والخبر”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)