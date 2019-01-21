21 وظيفة شاغرة لدى شركة الفلك بالشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية الشاغرة للرجال، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف رفع السفن (عدد 5 وظائف).

. مدير الصيانة- المعدات (عدد 5 وظائف).

. مساح كميات (عدد 5 وظائف).

. مخطط الأصول والبحرية (عدد 5 وظائف).

. مصمم ويب أول.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يناير 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)