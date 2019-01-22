22 وظيفة شاغرة للجنسين في كلية الجبيل الجامعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في كلية الجبيل الجامعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. أستاذ مساعد في علوم الكمبيوتر (للنساء).

. أستاذ مساعد في نظم المعلومات الإدارية (للرجال/ عدد وظيفتين).

. أستاذ مساعد في الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد (للرجال/ عدد 4 وظائف).

. أستاذ مساعد في المحاسبة (للرجال/ عدد وظيفتين).

. مساعد تدريس في التصميم الداخلي- معيد (للسعوديات).

. مساعد تدريس في إدارة الموارد البشرية- معيد (للسعوديات).

. مساعد تدريس في المحاسبة- معيد (للسعوديات).

. مساعد تدريس في المحاسبة- معيد (للسعوديين).

. مساعد تدريس في اللوجستيات أو سلسلة التوريد- معيد (للسعوديين).

. مساعد تدريس في نظم المعلومات الإدارية- معيد (للسعوديين).

. مساعد تدريس في إدارة الأعمال- معيد (للسعوديين).

. مساعد تدريس في الفيزياء- معيد (للسعوديين).

. مساعد تدريس في الكيمياء- معيد (للسعوديين).

. مساعد تدريس في الرياضيات- معيد (للسعوديين).

. مساعد تدريس في الهندسة الميكانيكية- معيد (للسعوديين).

. مساعد تدريس في الهندسة المدنية- معيد (للسعوديين).

. مساعد تدريس في علوم الكمبيوتر- معيد (للسعوديين).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2019م.

وبينت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)