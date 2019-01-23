23 وظيفة إدارية شاغرة لدى عبداللطيف جميل في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. المدير العام- المبيعات والتسويق (جدة).

. استشاري الخدمات (عدد 8 وظائف/ الدمام).

. استشاري الخدمات (عدد 8 وظائف/ الرياض).

. محاسب (عدد 3 وظائف/ جدة).

. محاسب (عدد 3 وظائف/ الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2019م؛ مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).