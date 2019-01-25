25 مليون دولار تحسم بيع آل الشيخ لنادي بيراميدز

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اقترب من بيع نادي بيراميدز لمستثمر خليجي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المُقرر أن يحسم تركي آل الشيخ قراره بشأن بيع نادي بيراميدز، الأسبوع المقبل، بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار، وذلك وفقًا لـ”اليوم السابع”.

ويتضمن الاتفاق بين تركي آل الشيخ والمستثمر الخليجي، الإبقاء على ثلاثي بيراميدز المحترف، البرازيلي كينو، الإكوادوري جون سيفونيس، والنيجيري أوزوبيكي حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وسيكون تركي آل الشيخ هو صاحب حق بيع ثلاثي بيراميدز بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي إلى صفوف أي نادٍ آخر، وذلك وفقًا للاتفاق الذي ستتضح ملامحه خلال أسبوع.

وكان تركي آل الشيخ قد قام بشراء نادي الأسيوطي المُنافس في بطولة الدوري المصري الممتاز بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وغيّر اسمه إلى بيراميدز.

وتعاقد تركي آل الشيخ مع العديد من اللاعبين المميزين بداية الموسم الحالي، ليُصبح بيراميدز مُنافسًا قويًّا في الدوري المصري لكرة القدم، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ونجح مؤخرًا في الفوز على الأهلي.