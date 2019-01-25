25 مليون مشاهدة أسبوعية لبرامج روتانا في سناب شات

المواطن - الرياض

تربّعت شبكة قنوات “روتانا” على المرتبة الأولى عربيًا في مشاهدة برامجها من خلال سناب شات، مسجّلة ما يعادل 25 مليون مشاهدة أسبوعية لبرامجها عبر التطبيق، وذلك في إطار التعاون بين روتانا وتطبيق الـ”سناب شات” العالمي.

وأطلقت روتانا برامجها الثلاثة “طارق شو” و”عرب وود” و”شارك تانك” على السناب شات خلال الأسبوع الفائت، لتكتمل بذلك صورة المشاهدات العامة والتي سجّلت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة لأي ناشر على هذه المنصة في العالم العربي.

وأحرز “عرب وود” منذ بثّه على سناب شات منذ أيام 3.8 مليون مشاهدة، فيما يستمر “طارق شو” بالهيمنة المطلقة ضمن فئة البرامج العربية مع معدّل 20 مليون مشاهدة للحلقة الواحدة كل أسبوع، و 3.3 مليون مشاهدة لبرنامج المسابقات “شارك تانك” الذي تنفذّ قناة روتانا خليجية النسخة العربية عن هذا البرنامج العالمي.