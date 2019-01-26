26 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في وزارة الطاقة والصناعة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة الثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (26) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك وفق المؤهلات والشروط التالية:

. خريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

. خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

. خريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

. خريجات درجة الماجستير.

. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

. يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السابعة.

. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

. المتقدمون والمتقدمات الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية ، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــه) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ـه) من الإعلان نهائياً (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا)، مشيرة إلى أن التقديم متاح من يوم السبت الموافق 1440/5/6هـ ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 1440/5/8هـ.

ولمعرفة مسميات الوظائف وتفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)