26 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في وزارة الطاقة والصناعة

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة الثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (26) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك وفق المؤهلات والشروط التالية:
. خريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
. خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).
. خريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
. خريجات درجة الماجستير.
. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
. يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السابعة.
. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.
. المتقدمون والمتقدمات الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية ، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــه) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ـه) من الإعلان نهائياً (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.
ودعت الوزارة الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا)، مشيرة إلى أن التقديم متاح من يوم السبت الموافق 1440/5/6هـ ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 1440/5/8هـ.
ولمعرفة مسميات الوظائف وتفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)