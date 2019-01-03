3 أشهر من تدني خدمات STC في أحد رفيدة وسراة عبيدة والشركة تتجاهل الشكاوى!

المواطن- فهد القحطاني - أحد رفيدة - سراة عبيدة

شكا عدد من سكان محافظة أحد رفيدة ومحافظة سراة عبيدة من تدني خدمات الجوال stc أكثر من السنوات الماضية، وخصوصًا في الأشهر الثلاثة الماضية.

وتعجب مواطنون من تجاهل شركة الاتصالات بلاغاتهم على موقعها وعلى طاولات مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات، حيث تروج للكثير من عروضها للباقات وفي المقابل لا يحصلون على خدمة جيدة.

وتخالف الاتصالات بهذا التجاهل قرارات هيئة الاتصالات التي تلزم مقدمي الخدمة بتقديم جميع خدمات الاتصال للمواطنين بجودة عالية، فيما طالب المواطنون الجهات المسؤولة بسرعة التدخل ومحاسبة الشركة جراء ما لحق بهم من خسائر مالية وتعويضهم عن قيمة الفواتير التي دفعوها سابقًا حسب العقود المبرمة مع الشركة.