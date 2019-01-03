3 شعراء يُحيون أمسية مهرجان صدر الكرامة في محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أحيا الشعراء علي محمد الأمير وعلي رديش دغريري وعطية حسن خبراني، أمس الثلاثاء، الأمسية الشعرية التي احتضنها مهرجان صدر الكرامة بمحايل.

وشهدت الأمسية الشعرية التي حضرها المحافظ محمد بن ناصر بن لبده حضورًا كبيرًا، حيث استمع الزوار إلى مجموعة من القصائد التي ألقاها الشعراء، وتنوعت ما بين القصائد الوطنية والغزلية.

ويشهد مسرح المهرجان إقامة عدد من الأمسيات الثقافية والشعبية التي شاركت بها مراكز المحافظة منذ انطلاقة فعاليات مهرجان صدر الكرامة والذي سيختتم مساء يوم غد الخميس بأمسية شعرية يحييها الأمير بدر بن عبد المحسن.