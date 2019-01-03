3 شعراء يُحيون أمسية مهرجان صدر الكرامة في محايل

3 شعراء يُحيون أمسية مهرجان صدر الكرامة في محايل

2019/01/30
الساعة 1:37 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
1955
0
طباعة
المواطن - أحمد الشهري - محايل

أحيا الشعراء علي محمد الأمير وعلي رديش دغريري وعطية حسن خبراني، أمس الثلاثاء، الأمسية الشعرية التي احتضنها مهرجان صدر الكرامة بمحايل.

وشهدت الأمسية الشعرية التي حضرها المحافظ محمد بن ناصر بن لبده حضورًا كبيرًا، حيث استمع الزوار إلى مجموعة من القصائد التي ألقاها الشعراء، وتنوعت ما بين القصائد الوطنية والغزلية.

ويشهد مسرح المهرجان إقامة عدد من الأمسيات الثقافية والشعبية التي شاركت بها مراكز المحافظة منذ انطلاقة فعاليات مهرجان صدر الكرامة والذي سيختتم مساء يوم غد الخميس بأمسية شعرية يحييها الأمير بدر بن عبد المحسن.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم