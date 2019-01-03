3 مباريات اليوم في ثمن نهائي كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وستنطلق المباراة الأولى بين فريقي القيصومة والاتفاق، حيث تُقام على ملعب نادي الباطن في تمام الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثانية فستكون بين ناديي التعاون والشباب، حيث تبدأ في السادسة والثلث مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويُختتم اليوم بمواجهة النادي الأهلي لفريق الوحدة، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

وكان نادي الباطن تمكن من العبور لدور الثمانية، عقب الفوز على نادي الرائد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أما نادي الجيل فحقق فوزًا صعبًا على نادي أبها بهدف دون رد ليعبر الجيل إلى دور ربع النهائي.