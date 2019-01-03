3 معوقات رصدتها لجنة بلدي جازان حول سفلتة شوارع حي المطار

المواطن- خالد الأحمد- جازان

قام أعضاء لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس البلدي لأمانة منطقة جازان بجولة تفقدية بحي المطار في مدينة جيزان، للاطلاع على مشروع سفلتة الشوارع بحي المطار.

وتم البدء بمعالجة الحفريات بالقطاع الأول بالحي والذي يبدأ من جسر التوحيد إلى طريق الأمير سلطان، وذلك بإزالة الأجزاء التالفة وإعادة السفلتة، وجاري التجهيز للعمل بطبقة تغطية للشوارع بالقطاع الأول، وأيضاً جارٍ معالجة للحفريات بالقطاع الثاني.

ووقف رئيس لجنة المشاريع والصيانة أحمد أبوشملة حكمي وأعضاء اللجنة وأمين المجلس البلدي أنور حكمي ميدانياً على سير العمل بحضور مشرف المشروع بأمانة منطقة جازان المهندس هزاع أبو طالب.

وتم الاطلاع على الأماكن التي تم الانتهاء منها والتي كانت متضررة بشكل كبير، وقد لاحظت اللجنة الآتي:

– وجود سيارات أمام المنازل وعدم تجاوب أصحابها بسحبها وهذا يوثر على إنجاز العمل وإعاقة الحركة.

– وجود مياه من خزانات المياه الصادرة من المنازل وهذه تؤثر سلبياً على الأسفلت والبنية التحتية للمشروع.

– وجود مياه صادرة من الصرف الصحي التابع للمنازل وينتج عنها أضرار للجيران وتراكم المياه بشكل دائم وتوثر على إتلاف الأسفلت.

وأوضح رئيس لجنة المشاريع والصيانة أحمد أبوشملة حكمي، أن اللجنة سوف ترفع للمجلس بتقرير وتوصية من اللجنة بطلب من الأمانة تقارير دورية عن سير تنفيذ المشروع، مبيناً أنه سيتم التركيز على تطبيق معايير الجودة والمواصفات والمقاييس المعتمدة في دراسة المشاريع وفي العقود الموقعة مع المقاولين، وأن لجنة المشاريع ستقوم بجولات ميدانية بشكل دوري ومستمر على المشاريع الجاري تنفيذها في نطاق عمل الأمانة.

وفي نهاية الجولة شكر رئيس لجنة المشاريع والصيانة مندوبي الأمانة على تعاونهم مع اللجنة وأيضاً أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان على تعاونه في تنفيذ قرارات المجلس.