3 ملايين يورو تُقرب مدافع منتخب المغرب لـ #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحفية فرنسية، إن نادي الاتحاد بقيادة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش يفكر في التعاقد مع اللاعب المغربي مانويل دا كوستا مدافع نادي إسطنبول باشاك شهير التركي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أن مانويل دا كوستا لن يمانع الانتقال لنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة في حال جاء العرض المالي المناسب.

وأكدت المجلة الفرنسية أن نادي الاتحاد على استعداد لدفع 3 ملايين يورو للتعاقد مع مانويل دا كوستا في شهر يناير الجاري.

وطلب المدرب سلافين بيليتش من إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع المدافع مانويل دا كوستا والذي تألق بشكل لافت للأنظار مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

وسبق للمغربي مانويل دا كوستا اللعب في صفوف سيفا سبور التركي وفيورنتينا الإيطالي وأوليمبياكوس اليوناني.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع كل من اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو من صفوف نادي يونج بويز السويسري والحارس البرازيلي مارسيلو غروهي من نادي جريميو البرازيلي.