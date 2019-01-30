30 وظيفة صحية شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أسنان أطفال (للسعوديين).

. استشاري أسنان أطفال (للسعوديين).

. طبيب مقيم الطب الباطني (للسعوديين).

. استشاري مشارك المسالك البولية التناسلية.

. استشاري جراحة المسالك البولية.

. استشاري مشارك طب الأورام.

. استشاري طب الأورام.

. استشاري جراحة السمنة.

. استشاري مشارك جراحة السمنة.

. استشاري مشارك طب التلطيف.

. استشاري مساعد طب التلطيف.

. استشاري طب التلطيف.

. استشاري مشارك طب الشيخوخة.

. استشاري طب الشيخوخة.

. استشاري مساعد المسالك البولية أطفال.

. استشاري مشارك المسالك البولية أطفال.

. استشاري المسالك البولية أطفال.

. استشاري الجهاز البولي العصبي.

. استشاري مشارك الجهاز البولي العصبي.

. استشاري مشارك جراحة الأعصاب.

. استشاري جراحة الأعصاب.

. استشاري مساعد جراحة الأعصاب.

. أخصائي السمعيات (للسعوديين).

. أخصائي العلاج التنفسي (للسعوديين).

. أخصائي تمريض (للسعوديين).

. فني صيدلة (للسعوديين).

. صيدلاني (للسعوديين).

. أخصائي أول جودة (للسعوديين).

. أخصائي أمراض القلب والرئة (للسعوديين).

. فني القلب والأوعية الدموية (للسعوديين).

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2019م.

وأوضحت المدينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)