33 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال في الجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادات الإبتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة فيصل للأعمال الكهربائية والميكانيكية” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رئيس قسم الموارد البشرية.

. محاسب صندوق/ كاشير.

. مسؤول شؤون موظفين.

. موظف إدخال بيانات.

. مشرف مراقبة مستندات.

. مراقب مستندات.

. منسق اللوجستيات والتصاريح (عدد وظيفتين).

. مشرف مخازن.

. مسؤول مشتريات.

. مراقب مواد.

. مسؤول مراقبة البيئة والسلامة.

. مشرف أمن.

. إداري سكن.

. مشغل طابعة.

. حارس أمن (عدد 3 وظائف).

. سائق (عدد 6 وظائف).

. عامل تمديد كهرباء.

. مساح.

. عامل تركيب أنابيب (عدد 3 وظائف).

. مراسل خارجي.

. فني تكييف.

. مساعد ميكانيكي.

. مراسل داخلي.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يناير 2019م.

وأوضح البرنامج، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا).