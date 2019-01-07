36 مليون يورو تُقرب قاهر برشلونة من مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضم المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع نادي روما الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية: إن نادي مانشستر يونايتد لا يمانع في دفع 36 مليون يورو وذلك للتعاقد مع مانولاس خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مان يونايتد بحاجة لتدعيم صفوفه الدفاعية؛ وذلك بسبب هبوط أداء كل من الإيفواري إيريك بايلي والإنجليزي فيل جونز.

واشتهر مانولاس بشكل كبير بعد هدفه الشهير الذي أحرزه في شباك نادي برشلونة الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، حيث فاز روما بثلاثية دون رد ليُقصي برشلونة ويعبر الجيالوروسي إلى دور نصف النهائي.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي سعى للتعاقد مع مانولاس في صيف 2018، لكن نادي روما رفض في ذلك الوقت التفريط في اللاعب.