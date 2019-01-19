37 وظيفة شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 6 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والظهران، والأحساء”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس أول حقل.

. مهندس الخدمة الحقل.

. مدير مبيعات الخدمات.

. قائد تخطيط المشروع.

. مشغل حقل- الأنابيب الملفوفة.

. مدير خط الخدمة.

. أخصائي إدارة المشاريع.

. أخصائي حقل- بناء البئر (عدد 3 وظائف).

. مدير مشروع- حفر الأنابيب الملتفة.

. أخصائي تصنيع.

. مشرف موقع- التشغيل الليلي (عدد 3 وظائف).

. أخصائي جودة الإنتاج.

. مشرف حقل- التدعيم.

. أخصائي حقل- أنابيب ملتفة (عدد وظيفتين).

. قائد مصادر الموقع.

. مدير أول علاقات نجاح العميل.

. مدير علاقات نجاح العميل.

. محلل مراقبة المشروع.

. أخصائي عام حقل- بناء البئر.

. مدير العمليات المحاسبية.

. مستشار الحسابات.

. مهندس أول جودة المورد.

. مساعد كهربائي.

. مستشار أول.

. مستشار (عدد وظيفتين).

. مدير استشارات التحليلات.

. مستشار أول تحليلي.

. مهندس التحكم في الضغط.

. قائد فريق الإشراف على الإنتاج.

. مساعد المراقب المالي.

. أخصائي مراقبة جودة الإنتاج.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يناير 2019م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا).