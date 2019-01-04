4 فبراير .. آخر موعد لرفع قائمة النصر الآسيوية

المواطن - طارق سعد

يستهل النصر مشاركته الآسيوية في ملحق الأدوار الإقصائية باستضافة الفائز من لقاء آجمك الأوزبكي وإستيكلول الطاجيكي، ومن المقرر أن تقام مباراة الملحق الثلاثاء 19 فبراير القادم على أرضية استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وسيكون يوم 4 فبراير موعداً نهائياً لرفع قائمة النصر الآسيوية التي ستخوض الملحق، على أن تشمل القائمة 30 لاعباً بحد أقصى من بينهم 3 حراس مرمى، كما نصت لائحة الاتحاد الآسيوي على أن يكون 12 فبراير موعداً أخيراً لاستبدال أو إضافة 5 لاعبين مع استبدال 3 لاعبين آخرين للإصابة.

وفي حال تأهل النصر لدور المجموعات، سيكون يوم 25 فبراير موعداً نهائياً لإضافة أو استبدال 5 لاعبين من القائمة التي شاركت في الملحق، مع أحقية استبدال 3 لاعبين آخرين في حال الإصابات.