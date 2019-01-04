4 لقطات لـ احتفال فهد المولد بالهدف الرابع أمام كوريا الشمالية

المواطن - محمد سمعه

احتفل النجم فهد المولد، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بهدفه الرائع في شباك منتخب كوريا الشمالية، وذلك خلال لقاء المنتخبين اليوم في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وكان اللاعب فهد المولد سجل الهدف الرابع للمنتخب السعودي في شباك كوريا الشمالية بالدقيقة الثامنة والثمانين بطريقة أكثر من رائعة.

ونجح الأخضر في أن يحقق الفوز بمبارياته الافتتاحية ببطولة كأس آسيا بعد الفوز برباعية دون رد، ليرسل رسالة قوية إلى باقي منتخبات المجموعة الخامسة والمكونة من “المنتخب اللبناني، المنتخب القطري، المنتخب الكوري الشمالي”.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب اللبناني في الجولة الثانية بالبطولة الآسيوية يوم السبت المقبل.