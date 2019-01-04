4 مخالفات جديدة ترصدها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بحفرالباطن

4 مخالفات جديدة ترصدها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بحفرالباطن

2019/01/30
الساعة 12:54 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
2005
0
طباعة
المواطن - حفر الباطن

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة حفرالباطن ضمن أعمالها الرقابية الميدانية أربع مخالفات لاستخدام التبغ وبيع المعسل تم من خلالها تحرير المخالفات المتضمنة تحصيل الغرامات طبقًا للتنظيمات المتعلقة بهذا الشأن.

وتضمنت المخالفات التي تم رصدها عدم وضع لوحات تحذيرية و5 كرز دخان و4 كرز وباكيت معسل غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية و22 باكيت دخان منتهي الصلاحية وبلغت قيمة المخالفات 10 آلاف ريال.

وكانت صحة حفرالباطن قد أعلنت عن تدشين 4 عيادات جديدة لمكافحة التبغ في مستشفيات السعيرة والملك خالد والولادة والأطفال إضافة إلى المستشفى المركزي والتي ستهدف إلى تقديم التوعية الوقائية والخدمة العلاجية للراغبين في الإقلاع عن التدخين.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم