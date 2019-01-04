4 منشدين يحيون أمسيتين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

4 منشدين يحيون أمسيتين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

2019/01/22
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

يقيم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، أمسيتين إنشاديتين ، ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان الذي سيقام في “ملهم” شمال العاصمة الرياض ، خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 3 فبراير المقبل.
وسيشارك المنشد بندر بن عوير والمنشد حسين آل لبيد في أمسية إنشادية على مسرح المهرجان يوم الأثنين 28 يناير الحالي من الساعة 7:30 مساءً حتى الساعة 9:00 مساءً ، في حين يشارك في يوم الثلاثاء 29 يناير الحالي المنشد عبدالعزيز العليوي والمنشد فهد بن فصلا من الساعة 7:30 مساءً حتى الساعة 9:00 مساءً .
وأوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أن الحضور مجانًا للرجال والسيدات .
ويُسهم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أحد أكبر مهرجانات الصقور في المنطقة من خلال احتضانه لأقسام وفعاليات عدة تُعنى بالصقور والصقّارين بتجديد الاهتمام الوطني بهذه الهواية الشعبية والهوية المجتمعية ، من خلال تنظيمه فعاليات تناسب جميع فئات المجتمع .



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