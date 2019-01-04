4 منشدين يحيون أمسيتين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

المواطن - واس

يقيم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، أمسيتين إنشاديتين ، ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان الذي سيقام في “ملهم” شمال العاصمة الرياض ، خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 3 فبراير المقبل.

وسيشارك المنشد بندر بن عوير والمنشد حسين آل لبيد في أمسية إنشادية على مسرح المهرجان يوم الأثنين 28 يناير الحالي من الساعة 7:30 مساءً حتى الساعة 9:00 مساءً ، في حين يشارك في يوم الثلاثاء 29 يناير الحالي المنشد عبدالعزيز العليوي والمنشد فهد بن فصلا من الساعة 7:30 مساءً حتى الساعة 9:00 مساءً .

وأوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أن الحضور مجانًا للرجال والسيدات .

ويُسهم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أحد أكبر مهرجانات الصقور في المنطقة من خلال احتضانه لأقسام وفعاليات عدة تُعنى بالصقور والصقّارين بتجديد الاهتمام الوطني بهذه الهواية الشعبية والهوية المجتمعية ، من خلال تنظيمه فعاليات تناسب جميع فئات المجتمع .