4 هجمات انتحارية نفذتها طالبان تقتل 32 في أفغانستان

المواطن - متابعة

لقي 32 من أفراد الأمن وميليشيات موالية للحكومة الأفغانية مصرعهم في سلسلة من الهجمات شنتها حركة طالبان على نقاط أمنية في أربعة أقاليم في وقت مبكر يوم الخميس

ووقعت أحدث هجمات لطالبان في أقاليم قندوز وبغلان وتخار في شمال البلاد وبادغيس في الغرب.

وقال أحمد فهيم قرلوق رئيس بلدية قلعة زال في قندوز إن عدداً كبيراً من طالبان هاجم نقاط تفتيش أمنية في الساعات المبكرة من يوم الخميس مما أسفر عن مقتل 10 من الجنود ورجال الشرطة وإصابة 11 وأضاف أن 25 من مقاتلي طالبان قُتلوا.

وقال مسؤولون إن طالبان قتلت 16 من أفراد ميليشيا موالية للحكومة في هجمات على نقاط حراسة في إقليمي بغلان وتخار المجاورين.

وقال جمشيد شهابي، المتحدث باسم حاكم إقليم بادغيس في غرب البلاد، إن 6 من قوات الأمن قُتلوا بينما أصيب 10 في اشتباكات.

وأعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان المسؤولية عن الهجمات وقال في بيان إن المتشددين قتلوا عشرات من أفراد الأمن واستولوا على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.