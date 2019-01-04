4 وظائف إدارية شاغرة للجنسين في طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد (4) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى “موظف مبيعات المطار”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت شركة طيران أديل، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أبريل 2019م.

ولفتت الشركة طيران أديل إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)