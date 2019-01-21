48 قتيلًا و362 جريحًا جراء 688 خرقًا لميليشيا الحوثي في الحديدة

المواطن - واس

رصدت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة، 688 خرقًا ارتكبته ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ سريان الهدنة خلال الفترة 18 ديسمبر 19 يناير 2019.

وأوضح تقرير للخلية نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية أن هذه الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية أدت إلى مقتل 48 مواطنًا وإصابة 362 آخرين جراحات بعضهم خطيرة.

وأشار مصدر عسكري في اللجنة إلى أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المدنيين والأماكن العامة ومواقع الجيش، مؤكدًا أن الميليشيا مستمرة في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيا تهدف من خلال هذه الخروقات المتزايدة إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.

ودعا المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية لتتوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.