5 جوانب يرتكز عليها برنامج سند محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

أعاد برنامج سند محمد بن سلمان التذكير بعدة منطلقات يرتكز عليها في عمله.

وقال برنامج سند محمد بن سلمان: إن المنطلقات التي يرتكز عليها هي خلق مجتمع ذو نسيج متماسك، والإرشاد؛ كونه عنصرًا أساسيًّا في الاستدامة، بالإضافة إلى استهداف المستحقين من جميع مناطق المملكة.

وضمن منطلقات برنامج سند محمد بن سلمان أيضًا، الابتكار في حلول المساندة، وانطلاق المبادرات وفق الاحتياج الفعلي.

وأُطلق برنامج سند محمد بن سلمان، وهو برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار.

ويقدم سند محمد بن سلمان مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.

وأكد برنامج سند محمد بن سلمان أنه يتم تقديم الدعم لأصحاب الدخل المنخفض، سواء كانوا موظفين لدى القطاع الحكومي أو الخاص، مع إعطاء الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم من الاحتياجات الخاصة.

ويأتي برنامج سند محمد بن سلمان انطلاقًا من سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات ويأتي ذلك امتدادًا لها، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار، ولذلك وجه بإطلاق برنامج سند محمد بن سلمان.

ويهدف برنامج سند محمد بن سلمان الذي يمثل الغاية الشخصية لسموه إلى تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان الخيرية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد، وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

ويعمل البرنامج وفقًا للتوجيه الكريم على تعزيز المعرفة والتوعية؛ سعيًا لتنمية المجتمع وأفراده، في سبيل تركيز الأثر الفاعل للمنافع التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها وضمان استدامة أثر العطاء على المجتمع دون أن يقتصر ذلك على العطاء المباشر.

وامتثالًا للتوجيه الكريم، بدأت فرق العمل في الإعداد والتحضير للبرنامج وفقًا للبناء والحوكمة وشمولية المبادرات المتوافقة مع أهداف التوجهات، من حيث نطاق العمل وآلية التشغيل التي نصت عليها رؤية 2030 لخلق تنمية مجتمعية عبر المؤسسات والقطاعات غير الربحية.

وسيرًا على نهج الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق العيش الكريم وضمان توفير التنمية المجتمعية، ووفقًا لتعاليم ديننا الإسلامي الذي يحث على التعاضد والتكاتف، ركز البرنامج على وضع أهدافه باتساق مع تلك القيم.