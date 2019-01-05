5 طرق لتخسر وزنك دون حمية أو صالات رياضية

المواطن - متابعة

يدفع البعض مبالغ طائلة على اشتراكات الصالات الرياضية والوجبات الغذائية الصحية أملًا في الحصول على جسم مثالي، على الرغم من إمكانية تحقيق ذلك عبر عادات بسيطة.

خطوات إضافية:

ويساعد المشي على تخفيف الوزن وتحسين المزاج، ويمكن إضافة المزيد من الخطوات بشكل يومي دون أن يشعر المرء بالملل أو التعب، مع إمكانية دمج نشاط آخر كالصعود على السلالم مثلًا.

المزيد من الماء:

كما يساعد شرب الماء على ترطيب الجسم والقضاء على الإحساس بالجوع والتعب، إذ إن كثيرين يتناولون كميات كبيرة من الطعام لاعتقادهم بأنهم جياع، إلا أنهم عطشى في حقيقة الأمر.

المزيد من الخضراوات:

وتعد الخضراوات من الأغذية الغنية بالألياف والسوائل، كما أن سعراتها الحرارية منخفضة، مما يمنح من يتناولها الإحساس بالشبع دون أي زيادة تذكر في الوزن.

النوم لساعات كافية:

وأثبتت العديد من الدراسات الطبية أهمية النوم لساعات كافية في المحافظة على جسد رشيق، فالأرق والشعور بالقلق يدفع الجسم إلى عدم حرق السعرات الحرارية والدهون التي يتناولها الإنسان، والاحتفاظ بها.

أطباق أصغر:

من الحيل التي ينصح بها خبراء التغذية لتخفيف الوزن وتقليل كميات الطعام التي يتناولها الشخص، استعمال أطباق أصغر حجمًا؛ كونها تجعل من يتناول الطعام يشعر بالشبع بسرعة أكبر، مقارنة مع الأكل في أطباق كبيرة الحجم.