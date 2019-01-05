5 ظواهر سلبية عند وقوع الحوادث وهذه غرامة التجمهر

5 ظواهر سلبية عند وقوع الحوادث وهذه غرامة التجمهر

2019/01/20
الساعة 9:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أنها تعاني من 5 ظواهر سلبية عند وقوع الحوادث.

وأوضح الهلال الأحمر أنه يجب تجنب إعطاء المصابين الماء أو تحريكهم، كما حذرت من التجمهر حول الحادث، أو تصوير المصابين أو التحدث بوفاة أحد المصابين أمام بقية أطراف الحادث، مع ضرورة عدم التدخين في مكان الواقعة.

أما ما يجب فعله عند وقوع حوادث فهو الطلب من تطبيق أسعفني أو الاتصال على الرقم 991 مع تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتنظيم السير وفصل بطارية السيارة.

ولفت الهلال الأحمر إلى أن قيمة مخالفة التجمهر حول الحادث تصل إلى 350 ريالًا.



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