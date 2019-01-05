5 نصائح.. لعام صحي بلا تدخين

5 نصائح.. لعام صحي بلا تدخين

2019/01/06
الساعة 9:47 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
1695
0
طباعة
المواطن - متابعة

بالتزامن مع بداية 2019، قدمت خبيرة علم النفس البريطانية جو هيمينغس، 5 نصائح تساعد في اتخاذ قرار الإقلاع، ومقاومة الإغراءات القوية التي تواجه المدخن في الأسابيع الأولى، أولها وضع الأهداف وتحديد المكافأة، كالإقلاع لمدة أسبوع، ومن ثم كافئ نفسك بوجبة دسمة، ثم زد مدة الإقلاع وهكذا.

ثانيا: استعن بالمحفزات لتنجح في مقاومة التدخين، عبر التواصل مع شخص قريب أو قراءة كتاب محبب.

ثالثا: رمي أدوات التدخين من منزلك، ليتلقى عقلك إشارة إيجابية تخبرك بأنك لم تعد ترغب في السيجارة أبدا.

رابعا: مساعدة الأصدقاء والعائلة، لامتصاص الطاقة السلبية وإقناعه بأن الأمر غير مفيد.

خامسا: لا تستسلم لرغبة التدخين، واحتذ بأحد الأصدقاء المقلعين عن التدخين لتشجيعك لمواصلة طريقك.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم