5 نصائح.. لعام صحي بلا تدخين

المواطن - متابعة

بالتزامن مع بداية 2019، قدمت خبيرة علم النفس البريطانية جو هيمينغس، 5 نصائح تساعد في اتخاذ قرار الإقلاع، ومقاومة الإغراءات القوية التي تواجه المدخن في الأسابيع الأولى، أولها وضع الأهداف وتحديد المكافأة، كالإقلاع لمدة أسبوع، ومن ثم كافئ نفسك بوجبة دسمة، ثم زد مدة الإقلاع وهكذا.

ثانيا: استعن بالمحفزات لتنجح في مقاومة التدخين، عبر التواصل مع شخص قريب أو قراءة كتاب محبب.

ثالثا: رمي أدوات التدخين من منزلك، ليتلقى عقلك إشارة إيجابية تخبرك بأنك لم تعد ترغب في السيجارة أبدا.

رابعا: مساعدة الأصدقاء والعائلة، لامتصاص الطاقة السلبية وإقناعه بأن الأمر غير مفيد.

خامسا: لا تستسلم لرغبة التدخين، واحتذ بأحد الأصدقاء المقلعين عن التدخين لتشجيعك لمواصلة طريقك.