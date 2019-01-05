5 وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير قسم استراتيجيات تقنية التكامل والتحكم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم التقنية، الاتصالات، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

. محلل أول إدارة أمن تقنية المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي تسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة، التسويق الرقمي).

. مشرف تسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة، التسويق الرقمي).

. مدير قسم التخطيط الاستراتيجي للتطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم التقنية، الاتصالات، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)