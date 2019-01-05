5 وظائف إدارية وصحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأبرز المركز الطبي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدقق حسابات أول.

. أخصائي الأمراض العصبية.

. مساعد فني مختبر سريري.

. مساعد أخصائي فاصد الوريد.

. منسق مشروع- وحدة العمل والتسليم.

وأوضح المركز الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).