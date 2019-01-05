5 وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة مصنع السلام العربية للخرسانة الجاهزة” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس صناعي (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة التصنيع.

– فني صناعي: شهادة الدبلوم في تخصص الدعم الفني.

– فني مختبر: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– منسق مبيعات: شهادة الثانوية العامة.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يناير 2019م.

وأوضح البرنامج، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)