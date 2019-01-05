5 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل.

وأبرزت شركة صدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي مصادر.

. مستشار مالي.

. مهندس أول صيانة.

. مهندس أول المعدات.

. أخصائي تخطيط.

وأوضحت شركة صدارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2019م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)