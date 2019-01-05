5 وفيات و6 إصابات في حادث تصادم مروع على طريق صمخ الحفيرة بعسير
نقل 4 إصابات منها 3 حالتهم حرجة إلى مستشفى الملك عبدالله

5 وفيات و6 إصابات في حادث تصادم مروع على طريق صمخ الحفيرة بعسير

2019/01/11
الساعة 10:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

وقع حادث تصادم مروع، مساء اليوم الجمعة، على طريق صمخ الحفيرة، أوقع 5 وفيات و6 إصابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقه عسير محمد الشهري: إن غرفة عمليات المنطقة تلقت بلاغًا مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم على طريق صمخ الحفيرة، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية، ووجد في الحادث 6 إصابات مختلفة و5 وفيات.

وأضاف الشهري: أنه تم نقل 4 إصابات منها 3 إصابات حالتهم حرجة عن طريق فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، وحالتان نقلتا عن طريق فرق من جهات أخرى مشاركة في الحادث، فيما تم نقل الوفيات عن طريق الشرشورة.



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