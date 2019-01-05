5.9 تريليون دولار تكلفة الحرب الأمريكية على الإرهاب!

المواطن - متابعة

سجلت تكلفة الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب، مبالغ فلكية خلال نحو 17 عامًا، وصلت إلى تريليونات الدولارات، بحسب تقرير جامعي سنوي.

وقال أساتذة في العلوم السياسية في جامعة براون الأمريكية: إن الأرقام “فلكية”، في حين أشارت حسابات “مشروع تكلفة الحرب” التابع لجامعة “إيفي ليغ”، أن واشنطن أنفقت منذ عام 2001 وحتى نهاية العام الجاري، حوالي 5.9 تريليون دولار.

وأوضح التقرير، الذي نشر ملخصه في موقع “ناشينال إنترست”، أن هذا المبلغ يتضمن أكثر من تريليوني دولار أنفقت في العمليات الخارجية، و924 مليار دولار أنفقت على الأمن الداخلي، و353 مليار دولار أنفقت على الرعاية الصحية ورعاية جرحى الحرب والمعاقين من أفراد القوات الأمريكية في مناطق النزاعات.

كما يتضمن هذا الرقم الفلكي الفوائد على الديون الأمريكية المتعلقة بالحرب على الإرهاب، والتي سيضطر الشعب الأمريكي (دافع الضرائب) لسدادها على مدى عقود مقبلة.

وفي الحرب الدولية على الإرهاب، تنتشر قوات أمريكية في حوالي 40 في المائة من دول العالم، وتقود 65 برنامجًا أمنيًّا تمتد من أدغال كولومبيا إلى أدغال تايلاند.

ولفت التقرير إلى أن هذه الأموال والموارد العسكرية لو أنفقت على الداخل الأمريكي، لتمكنت من توفير مستوى معقول من الأمن للأمريكيين، غير أن العكس حصل، إذ يعتقد كثير من الأمريكيين (43 في المائة من المدنيين و41 في المائة من قدامى المحاربين) أن السياسة الخارجية الأمريكية خلال العقدين الماضيين جعلت البلاد أقل أمنًا، بحسب استطلاع أجرته مؤسسة تشارلز كوخ وريال كلير ديفينس في أكتوبر 2017.