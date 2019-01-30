50 مبادرة في الجبيل وينبع تجذب استثمارات بقيمة 400 مليار ريال 

المواطن - الجبيل

أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان أن رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يعزز مكانة البرنامج الذي يهدف إلى تكامل قدرات أجهزة الدولة ويعنى بتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية ما يجعله الأضخم بين برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن مبادرات الهيئة الملكية في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تبلغ 50 مبادرة بميزانية تتجاوز 38 مليار ريال سوف تجذب استثمارات تقارب 400 مليار ريال، مشيرًا إلى أن الهيئة الملكية ستركز في مبادراتها خلال الأعوام القادمة على الصناعات ذات القيمة المضافة وتعظيم الفائدة من تلك المنشآت ومن فائض الطاقة.

وكان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد شارك في الجلسة الحوارية مع قادة القطاعات والمؤسسات الممكنة خلال حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وقد تحدث معاليه عن إنجازات الهيئة الملكية منذ نشأتها والفرص الاستثمارية في مدنها والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه الطلبات الاستثمارية في مدن الهيئة الملكية.