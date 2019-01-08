50 وظيفة شاغرة للسعوديين في شركة أركاد للمقاولات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد (50) وظيفة فنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “فني ثالث معدات/ أجهزة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافات المنطقة الشرقية، ومدن أخرى.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الدبلوم في تخصص الأجهزة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)