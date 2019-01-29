52 وظيفة إدارية وفنية شاغرة في مجموعة إيلاف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للرجال، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مقدم طعام (عدد 27 وظيفة).

. محاسب الحسابات (للسعوديين).

. موظف استقبال (عدد 10 وظائف/ للسعوديين).

. مشرف أدوار (عدد 11 وظيفة).

. مشرف التدبير المنزلي (للسعوديين).

. مشرف صيانة (عدد وظيفتين).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)