المواطن - الرياض

قد يجد بعض الأشخاص أن الحاجة ملحة للاقتراض بمرحلة من مراحل الحياة، وبالذات في بدايات مرحلة التأسيس، وهنا لا تكمن المشكلة، وبالذات لو تم توجيه الأموال المقترضة لسد وتلبية احتياجات مالية أساسية وضرورية في الحياة.

ولكن تكمن المشكلة في إدمان البعض على الاقتراض، بحيث يصبح هذا ديدنهم، سواء لمواجهة التزامات مالية طارئة أم للإنفاق على الكماليات وليس على أساسيات ومستلزمات الحياة الضرورية جداً، مما يؤدي بهم إلى الوقوع في إشكاليات مالية عدة، تنتهي بالصعوبة وعدم قدرتهم على سداد المديونيات والالتزامات المالية، والذي بدوره يؤدي إلى الوقوع في مشكلات مالية أكبر وتعقيدات أعمق تمتد إلى جوانب أخرى من حياتهم مثل فقدان منازلهم أو مواجهة دعاوى قضائية، بحسب البنوك السعودية.

6 خطوات تساعدك على الاقتراض المسؤول

إرادة مالية ذاتية قوية

تُعد الإرادة المالية الذاتية القوية، من بين أهم العوامل التي تساعدك على التخطيط المالي السليم وتجنبك اللجوء إلى الاقتراض غير المسؤول، مما يفرض الحاجة إلى تخلصك من بعض العادات المالية السيئة والخاطئة، وهنا تتضح الحاجة الملحة لتنمية وتعزيز مفهوم الادخار لجزء من الدخل للمستقبل.

نفع المال المقترض

التأكد باستمرار من أن المال المقترض سيعود عليك إنفاقه بالنفع مهما كان المبلغ بسيطاً، مما يتطلب مراجعة الحاجة للاقتراض وهل هناك حاجة ضرورية لذلك أو أنه يمكن الاستغناء عن الاقتراض باللجوء لاتخاذ قرارات بديلة.

مقارنة كلفة الإقراض

ضرورة المقارنة بين أسعار المنتجات التمويلية المقدمة لك من جهات التمويل المختلفة (البنوك وشركات التمويل المرخصة)، والتي من أهمها مقارنة كلفة الأجل ومعدل النسبة السنوي (APR)، وهو المعيار الذي ألزمت به مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المصارف وشركات التمويل بالإفصاح عنه لتمكين العميل من معرفة التكلفة الفعلية لمنتجات التمويل المقدمة وبالتالي قدرة العميل على اختيار التمويل الأقل تكلفة بينها.

التحكم في مبلغ القرض والقسط الشهري

لتتمكن من تسديد أقساط القرض في تواريخ استحقاقاتها، فإن الأمر يتطلب الموازنة بين مبلغ القرض أو التمويل الممنوح لك من جهة التمويل وبين دخلك الشهري وقدرتك على السداد، وقد وضعت ساما ضوابط لتحقيق ذلك.

الالتزام بمواعيد السداد

إن التزامك بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقاتها، يجنبك التعرض لدفع غرامات ورسوم أكثر على القرض.

البحث عن الحلول والخدمات المصرفية المناسبة

في حال تراكمت عليك الديون بسبب الاستخدام المفرط للتمويل، أو بسبب الحصول على أكثر من منتج تمويلي في وقت واحد وعدم مقدرتك على سداد الالتزامات المالية الناشئة، حاول أن تبحث عن حلول وخدمات مناسبة لوضعك المالي وحاجتك في هذه الظروف حيث تقدم المصارف حلول ومنتجات مختلفة تناسب جميع فئات وحاجات العملاء. ولا تجعل أزمتك المالية تتفاقم باتخاذ قرارات غير سليمة مثل اللجوء إلى جهات مالية غير مرخصة لسداد ديونك حيث يقوم بعض تجار الأزمات ممن يَدعي سداد الديون باستغلال الغير أثناء أزماتهم المالية وتوريطهم في ديون أكبر أو إيقاعهم في عمليات احتيال ونصب مالي ومصرفي غير مباشرة.