60 مشتركًا يتسابقون في عروض فرسان القصيد المباشرة

المواطن - الرياض

بعد الاستماع إلى آلاف المشاركين وتقييمهم والمفاضلة بينهم من قبل لجنة التحكيم، اختَتم برنامج “فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي” على MBC1 مرحلة تجارب الأداء، لتبدأ الاستعدادات لمرحلة الحسم في العروض المباشرة التي تنطلق اعتباراً من الحلقة القادمة التي يطلّ خلالها الفنان ماجد المهندس ضيفاً.

وفي هذا السياق، شهدت الحلقة الثالثة استكمال الإعلان عن المشتركين الـ 60 الذين انتقلوا إلى الحلقات المباشرة من جميع الفئات.

وتميّزت الحلقة الثالثة والأخيرة من مرحلة تجارب الأداء بمشاركات مع القصيد المغنّى، واستكمال مشتركي فئة الشعر النبطي بحسب المواضيع، مع مشاركة نسائية غنية وواعدة في هذه الفئة. بموازاة ذلك، استمعت لجنة التحكيم ومعها ضيف الحلقة الفنان ناصر الصالح إلى مشتركي فئة الشيلات التي تميزت بوفرة المشاركين والمواضيع طوال مرحلة تجارب الأداء في جميع المدن والبلدان. أخيراً وليس آخراً شهدت فئة المحاورة إقبالاً استثنائياً، ضمن مواضيع وألحان محددة. فيما اختُتمت مشاركات فئة الشعر الشعبي العربي مع القصيد المغنى.

الجدير ذكره أن مرحلة العروض المباشرة من برنامج “فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي” ستضم 10 مشتركين في كل حلقة، فيما ستشهد كل حلقة إطلالة خاصة لأحد أبرز الفنانين العرب.

ويُعرض “فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي” على MBC1 كل خميس، في تمام الساعة 9:30 بتوقيت السعودية.