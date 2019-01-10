60 منشأة غذائية لم تلتزم بوضع السعرات الحرارية في جدة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

ضمن حملاتها المشتركة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لإلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية على وجبات الأطعمة؛ باشرت أمانة محافظة جدة وبلدياتها الفرعية جهودها الرقابية تزامناً مع بدء تطبيق القرار مطلع العام الحالي، حيث جرى المرور على أكثر من 100 منشأة غذائية ومخالفة 60 منشأة لم تلتزم بوضع السعرات الحرارية في قائمة وجباتها، وتم إشعارها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن تنفيذ حملات مشتركة للتأكد من التزام منشآت الغذاء بوضع ملصقات توضح محتوى الوجبات من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية داخل وخارج (سلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم والمخابز والحلويات العالمية – وسلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم والمخابز والحلويات المحلية التي لديها ثلاثة فروع فأكثر داخل المملكة – إلى جانب محلات عصائر الفاكهة الطازجة).

وفي سياق متصل نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس الأربعاء بمقر أمانة محافظة جدة ورشة عمل بعنوان “وضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية” بمشاركة مراقبي الأمانة.

وناقشت الورشة مهام الهيئة والأمانات لتطبيق الدليل الإرشادي واللائحة الفنية لوضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لبدء تطبيق القرار مطلع يناير الجاري.