60 وظيفة صحية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري الأشعة التداخلية.

. استشاري الأشعة.

. استشاري مشارك الأشعة.

. استشاري مشارك الأوعية الدموية.

. استشاري جراحة الأوعية الدموية.

. استشاري مشارك جراحة الحوض.

. استشاري جراحة الحوض.

. أخصائي التخدير (للسعوديين).

. استشاري مشارك طب العظام الأطفال.

. استشاري عظام الأطفال.

. استشاري مشارك استبدال المفاصل.

. استشاري استبدال المفاصل.

. استشاري مساعد جراحة العمود الفقري.

. استشاري مشارك جراحة العمود الفقري.

. استشاري جراحة العمود الفقري.

. استشاري مشارك تقويم العظام.

. استشاري مساعد تقويم العظام.

. استشاري العظام.

. استشاري مشارك علم الوراثة.

. استشاري علم الوراثة.

. استشاري مشارك أمراض الكلى.

. استشاري أمراض الكلى.

. استشاري مساعد أمراض الكلى.

. استشاري مساعد أمراض الجهاز الهضمي.

. استشاري مشارك أمراض الجهاز الهضمي.

. استشاري أمراض الجهاز الهضمي.

. استشاري مشارك الأمراض النفسية.

. استشاري الأمراض النفسية.

. استشاري مشارك الغدد الصماء.

. استشاري الغدد الصماء.

. استشاري مساعد الأعصاب.

. استشاري الأعصاب.

. استشاري مشارك الأعصاب.

. استشاري مشارك أمراض العدوى.

. استشاري أمراض العدوى.

. استشاري مشارك أمراض القلب التداخلية.

. استشاري أمراض القلب التداخلية.

. استشاري مساعد طب الأسرة.

. استشاري مشارك طب الأسرة.

. استشاري طب الأسرة.

. استشاري جراحة التجميل أطفال.

. استشاري مشارك جراحة التجميل أطفال.

. استشاري مشارك جراحة التجميل.

. استشاري جراحة التجميل.

. استشاري مساعد طوارئ أطفال.

. استشاري مشارك طوارئ أطفال.

. استشاري طوارئ أطفال.

. استشاري مساعد طب الطوارئ.

. استشاري مشارك طب الطوارئ.

. استشاري طب الطوارئ.

. استشاري مساعد وحدة العناية المركزة للأطفال.

. استشاري مشارك وحدة العناية المركزة.

. استشاري مشارك وحدة العناية المركزة للأطفال.

. استشاري وحدة العناية المركزة للأطفال.

. استشاري مساعد وحدة العناية المركزة.

. استشاري مشارك تخدير.

. استشاري مساعد تخدير.

. استشاري تخدير.

. طبيب مقيم عظام (للسعوديين).

. طبيب مقيم جراحة الأطفال (للسعوديين).

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مارس 2019م.

وأوضحت المدينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)