7 مناطق على رادار الإنذار المبكر وأمطار على حفر الباطن حتى الأربعاء

المواطن - حفر الباطن

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على حفر الباطن تمتد حتى الساعات الأولى من صباح الغد.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن هذه الحالة سوف تشمل حفر الباطن، القيصومة ،الجبيل، الدمام والأجزاء المجاورة لها وتمتد حتى الرابعة فجرًا.

وفي الأحساء توقع الإنذار المبكر نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية حتى السابعة من مساء اليوم.

كما توقع الإنذار المبكر نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية في شرورة بمنطقة نجران حتى السابعة من مساء اليوم.

وفي بريدة حذر الإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى منتصف الليل تقريبًا.

وتشهد مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية وحائل نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى وقت متأخر من الليل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ،توقعت نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة في خلال النهار ، وانخفاضًا في درجات الحرارة من الأربعاء إلى السبت الـ10 من الشهر الجاري وحتى يوم السبت الـ13 من ذات الشهر .