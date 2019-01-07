7 وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. سكرتير الطبي أول (عدد 5 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية الطبية، السكرتارية التنفيذية، إدارة المستشفيات)، أو في أي مجال ذي صلة.

. مترجم ثالث: درجة البكالوريوس في تخصص الترجمة إلى الإنجليزية.

. طبيب خدمة- التوليد وأمراض النساء: درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير 2019م.

وأشارت إلى أن على الراغبين بالتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)