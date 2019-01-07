7 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد استشاري- أمراض الدم/ لأورام الأطفال.

. مراجع داخلي.

. طبيب مقيم.

. كبير مراجعي الرعاية الصحية.

. كبير المراجعين الداخلين.

. ممرض أول.

. مساعد خدمات الطعام.

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2019م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)