7 وظائف شاغرة لدى فنادق هيلتون في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في المدن التالية: “مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والخبر، والظهران”.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ممثل الموارد البشرية (مكة المكرمة).

. مدير مطعم (الظهران).

. طاهي حفلات (مكة المكرمة).

. كاتب استقبال واستلام البضائع (الرياض).

. مساعد كبير المهندسين (مكة المكرمة).

. مشرف الأغذية والمشروبات (الخبر).

. مدير الكتلة التجارية (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يناير 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا).