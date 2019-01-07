7 وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة لاند مارك بالشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة لاند مارك العربية لقطاع التجزئة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المتاجر والمعارض التابعة للشركة في كل من الدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد مبيعات (الخبر).

. مدير متجر (الدمام).

. مساعد متجر (عدد وظيفتين/ الدمام).

. مساعد متجر (عدد 3 وظائف/ الخبر).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).