7 وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي علم الأمراض (الظهران).

. أخصائي الأمراض الجلدية (الظهران).

. أخصائي أطفال عناية مركزة (الظهران).

. مساعد أخصائي علاج الأسنان (الأحساء).

. مساعد طبيب الأسنان (الأحساء).

. مدقق حسابات (الظهران).

. مساعد أول أخصائي علاج الأسنان (الأحساء).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)