7.7 مليار دينار عجز متوقع في موازنة الكويت 2019

المواطن - متابعة

توقع وزير المالية الكويتي نايف الحجرف عجزًا في موازنة السنة المالية الجديدة 2019-2020، بقيمة 6.116 مليار دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة و7.7 مليار دينار بعد الاستقطاع.

وتستقطع الكويت سنويا نسبة 10% من إيراداتها ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وأشار الحجرف إلى أن الإيرادات ستصل إلى 16.4 مليار دينار، بينما ستبلغ المصروفات 22.5 مليار دينار في الموازنة الجديدة.

وقال إن العجز في الموازنة الجديدة ستتم تغطيته بالكامل من الاحتياطي العام للدولة.

وتابع الوزير إن الموازنة مبنية على سعر 55 دولارا لبرميل النفط وعلى إنتاج قدره 2.8 مليون برميل يوميا، وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 55 و65 دولارا خلال فترة الموازنة.

وتعاني موازنة الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من 90%، وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية.

وأضاف الوزير أن الموازنة ستخصص 3.97 مليار دينار للدعم، بينما سيكون حجم الإنفاق الرأسمالي 17% من المصروفات.