741 خرقًا حوثيًّا لوقف إطلاق في الحديدة

المواطن - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، أن خروقات وقف إطلاق النار في الحديدة من الميليشيات الحوثية بلغت 741 خرقًا.

وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليمن، اليوم الأربعاء، قد استهدفت معسكرًا تدريبيًّا لميليشيا الحوثي في محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية: إن مقاتلات التحالف شنت 13 غارة على معسكر تدريبي في قاع الحقل بمديرية ضوران آنس غرب محافظة ذمار، التي تبعد مائة كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء.

وبحسب المصادر فإن قاع الحقل وادٍ كبير، يقع في مخلاف بني حاتم غرب مديرية ضوران أنس، وقد حولته ميليشيات الحوثي إلى معسكر لتدريب عناصرها قبيل إرسالهم لجبهات القتال.