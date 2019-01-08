8 نصائح للقيادة بأمان في العاصفة الترابية

المواطن - الرياض

يشهد العديد من المناطق تغيرات مناخية مصحوبة برياح شديدة محملة بالأتربة؛ ما أدى إلى انعدام الرؤية على الطرق السريعة، ما يشكل خطراً على قائدي السيارات والدراجات النارية والهوائية.

ويقدم الخبراء نصائح وإرشادات مهمة لسائقي السيارات والدراجات النارية لتجنب الحوادث:

1- تخفيف السرعة تجنبًا لانحراف السيارة أو الدراجة عن مسار القيادة بفعل الرياح القوية.

2- الحفاظ على مسافة كافية وآمنة بين سيارتك والسيارة التي أمامك لتجنب حدوث التصادم في حالة التوقف المفاجئ، ومتابعة مرآة السيارة.

3- في حالة انعدام الرؤية يجب استخدام كشافات الإضاءة الأمامية، أو كشافات الشبورة.

4- إنارة الكشافات الخلفية للسيارة لتجنب الاصطدام من جهة الخلف والحفاظ على مسافة آمنة مع السيارات الأخرى.

5- يجب على قائد الدراجة النارية ارتداء خوذة الرأس.

6- في حالة اشتداد الرياح يجب على قائدي الدراجات النارية التوقف جانباً.

7- إغلاق النوافذ في حالة قيادة السيارات والشاحنات.

8- التأكد من سلامة المحرك ووسائل الأمان بالسيارة مثل حزام الأمان، والوسائد التي تمتص الصدمات وتفقد هواء الإطارات والتأكد من سلامة الإشارات، والكشافات الأمامية والخلفية.