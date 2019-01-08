8 وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي رقمي.

. أخصائي الأحداث.

. أخصائي أول الوسائط الرقمية.

. أخصائي إدارة الأحداث.

. مسؤول الإعلام الرقمي.

. مسؤول إدارة الأحداث.

. أخصائي تسويق أول.

. أخصائي تسويق.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 5 فبراير 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)